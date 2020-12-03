شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 230 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أن 368 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

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