شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يصدر عملة نقدية جديدة فئة "مائة ألف ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصرف لبنان اليوم الخميس، في بيان أنه سيضع في التداول اعتبارا من تاريخ 7 ديسمبر 2020 الجاري، ورقة نقدية جديدة من فئة المئة ألف ليرة وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.

وجاء الإعلان عن إصدار الورقة النقدية الجديدة، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على إعلان دولة لبنان موقعة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.