المغرب تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يناير المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم /الخميس/ في العاصمة الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة لمواجهة "كوفيد ـ 19"، معلنا استمرارها مدة 4 أسابيع إضافية.

ويهدف مشروع القرار ، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة المغربية من 10 ديسمبر الجاري إلى 10 يناير المقبل.

ومنحت مواد مشروع القرار وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة، بما يتلاءم مع هذه البيانات المتاحة، بالإضافة إلى منح مسؤلي المناطق والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي كل في حدود مسؤلياته.

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