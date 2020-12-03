شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرسوم الجمركية المعفاة لـ«ذوي الإعاقة» والاشتراطات المطلوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت جمعية حماية المستهلك طبيعة الرسوم الجمركية المعفاة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكدت أنه يوجد إعفاء للأشخاص ذوي الإعاقة عند استيراد الأجهزة الخاصة بالمكفوفين وأجهزة تسهيل السمع للصم والبكم.

وأشارت الجمعية، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إلى أنه يتم إعفاء الأشخاص من ذوي الإعاقة مباشرة من قبل الجمارك الواردة عن طريقة الإرسالية.

واشترطت الجمارك السعودية لإعفاء ذوي الإعاقة ما يلي:

– وجود بطاقة ذوي الإعاقة.

– أن يكون الفرد من مواطني دولة مجلس التعاون.

– أن يكون المنتج المستورد بحسب الإعاقة لغرض الاستخدام الشخصي.