شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائد شاحنة خالف القوانين وتجاوز السرعة المحددة بـ«جدة» (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنه تم القبض على قائد شاحنة في جدة خالف القوانين المرورية وتجاوز السرعة المحددة.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم تحويل قائد الشاحنة للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

جاء ذلك في رد من المرور على مواطن نشر مقطع فيديو وثق من خلاله تهور قائد الشاحنة، حيث تجاوز السرعة 120 كم/س على طريق الخمره جنوب جدة.