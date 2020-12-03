شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات» تصدر التقرير الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التقرير الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة “مقياس”.

وأشارت الهيئة، إلى أن التقرير يوضح أداء مقدمي الخدمة في سرعات الإنترنت، وزمن الوصول في (وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات الاجتماعات المرئية، الألعاب) في المملكة خلال الربع الثالث 2020.

وأضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).