وزير خارجية لبنان: لا أقبل ما يشاع حول أن الرد الإيراني على اغتيال زاده سيمر عبر "حزب الله"

القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير اللبناني، خلال مشاركته في منتدى المتوسط الافتراضي، اليوم الخميس "لا أقبل ولا أتفهم ولا اتفق مع معادلة أن الرد الإيراني على اغتيال فخري زاده سيمر عبر حزب الله فإيران دولة كبيرة".

وأضاف أنه "لا يمكن للبنان أن يدافع عن إيران فهذه معادلة غير سديدة".

وحول تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية وعلاقتها بإيران، أكد وهبة أن "العلاقة بين أميركا وإيران لا علاقة لها بتشكيل حكومة لبنانية".

وتابع "منذ شهر حاول (رئيس الحكومة المكلف سعد) الحريري تشكيل الحكومة.. يتعين أن تجري الأمور سريعًا ولكن التوازن صعب بين الفرقاء".

وأشار إلى أن "المسيحيون والمسلمون يتشاطرون السلطة في بلادنا وهو ما لا نجده في دول مثل مصر والعراق حيث لا يتشارك المسيحيون السلطة هناك".