مصر تبحث التعاون مع المعهد الدولي للقاحات

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جاء ذلك بمناسبة تصديق مصر على اتفاقية انضمامها للمعهد الدولي للقاحات، الذي يتخذ من عاصمة كوريا الجنوبية سيئول مقرا له، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون بين مصر والمعهد في الإطار الثنائي، وفي الإطار متعدد الأطراف، وبصفة خاصة مجالات التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية، في ضوء تزايد الاهتمام بالمعهد وطلبات العضوية فيه على خلفية التطورات الدولية عقب تفشي جائحة كورونا

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن جيرمي كيم، أشاد بالقدرات المصرية في مجال تصنيع اللقاحات وبصفة خاصة بالاتفاقيات الدولية العديدة التي عقدتها وزارة الصحة المصرية مؤخرا مع العديد من الجهات الدولية بشأن توفير لقاح كورونا للشعب المصري.

وأثنى كيم على جهو العالم المصري الدكتور عادل مأمون الذي كان عضوا بمجلس إدارة المعهد حتى عهد قريب، مشيرا إلى أنه كان يمتلك دورا رياديا في الدفع والارتقاء ببرنامج عمل المعهد الدولي للقاحات.

يذكر أن المعهد الدولي للقاحات تم إنشاؤه عام 1997 بمبادرة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ويضم في عضويته ستة وثلاثين دولة إلي جانب منظمة الصحة العالمية، بحسب "بوابة الأهرام"، التي أشارت إلى أنه نجح في تطوير العديد من اللقاحات مثل لقاحات ضد البلهارسيا والكوليرا والتيفود وحمى الدنجي.

كما ساهم المعهد بالعديد من الشراكات مع التحالفات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال تطوير اللقاحات، التي كان آخرها جهود تطوير لقاحات كورونا.