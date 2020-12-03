ظريف: اليمن يشهد وضعا حرجا ويتعرض لحصار جديد

القاهرة- سبوتنيك. وقال خلال مشاركته في منتدى حوار المتوسط إن "الوضع في اليمن حرج على المستوى الإنساني وإمدادات الغذاء".

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وتابع الوزير أن "اليمن يتعرض لحصار جديد، ويمنع الحصول على الأدوية وعصابة الباءات نفسها هي التي تمنع"، في تعبير اعتاد ظريف استخدامه للإشارة إلى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنيناهو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون".

ودعا ظريف الدول الغربية لوقف بيع السلاح للدول الخليجية والتوقف عن دعم الحرب في اليمن.

وتتهم الدول الخليجية والحكومة الشرعية في اليمن إيران بأنها تدعم جماعة "أنصار الله" في اليمن وتمدها بالسلاح، ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان، أي 24.1 مليون إنسان، بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.