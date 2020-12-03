حزب الله يتقدم بدعوى أمام القضاء اللبناني ضد بهاء الدين الحريري بعد أن وصفه بـ"المنظمة الإرهابية"

وأكدت قناة "الجديد"، مساء اليوم الخميس، أن النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" إبراهيم الموسوى، تقدم بدعوى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالوكالة، شربل بوسمرا، متخذا صفة الادعاء على الحريري، الذي اتهم حزب الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالسيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت.

وأفادت القناة اللبنانية بأن بهاء رفيق الحريري، نجل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وشقيق سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانبة، قد صرح من قبل لصحيفة "الديلي ميل"، في السابع من أغسطس/آب الماضي، بأن "كل شخص في بيروت يعرف أن حزب الله يسيطر على مرفأ ومطار بيروت، ومن الواضح تماماً أن حزب الله هو المسؤول عن الميناء والمستودع حيث تم تخزين نترات الأمونيوم".

وتابع بهاء الدين الحريري:

حزب الله منظمة إرهابية معروفة.

وضرب انفجار مدمر مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس/آب الماضي، ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب، ودمارا هائلا في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.