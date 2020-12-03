في ظل ارتفاع إصابات كورونا... المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر آخر

ووفقا لموقع "هسبريس" المحلي، فإن الحكومة صادقت اليوم على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا، معلنا استمرارها مدة 4 أسابيع إضافية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 10 ديسمبر الحالي في الساعة السادسة مساء إلى غاية 10 يناير المقبل في الساعة السادسة مساء.

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وأجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى ذلك أعطى مشروع القانون لرؤساء الأقاليم والمحافظات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية، التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى محافظاتهم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 364190 حالة منذ ظهور الفيروس أوائل مارس/ آذار الماضي.

وكشفت معطيات وزارة الصحة أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5985 حالة، فيما تم التأكد من شفاء 4044 حالة إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 314237.