ووفقا لموقع "هسبريس" المحلي، فإن الحكومة صادقت اليوم على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا، معلنا استمرارها مدة 4 أسابيع إضافية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 10 ديسمبر الحالي في الساعة السادسة مساء إلى غاية 10 يناير المقبل في الساعة السادسة مساء.
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هذا وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 364190 حالة منذ ظهور الفيروس أوائل مارس/ آذار الماضي.
وكشفت معطيات وزارة الصحة أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5985 حالة، فيما تم التأكد من شفاء 4044 حالة إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 314237.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل ارتفاع إصابات كورونا... المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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