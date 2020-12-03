تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء بيروت

وأضافت مراسلة الوكالة أنه يسجل في هذه الأثناء، تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل على علو متوسط.
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وأوضحت القيادة في بيان لها، أن "طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 22:50 من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 3:25 من فوق بلدة يارون".
كما "اخترقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية الساعة 3:55 من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء عند الساعة 5:35 من فوق عيترون" بحسب البيان.
كما أعلنت في بيان آخر لها، عن "تسجيل اختراق جوي من قبل طائرتين تابعتين لإسرائيل، اعتبارا من الساعة 10:40 إلى غاية 19:10، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب". وفقا لما ورد في صحيفة "الجديد" اللبنانية.
من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بوجود "تحليق مكثف للطائرات المعادية فوق منطقة الشوف وصيدا وشرقها منفذة غارات وهمية منذ الساعة التاسعة وخمس دقائق، كما سمع تحليق في أجواء العاصمة بيروت" .
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