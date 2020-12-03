شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مبكرة لتأمين نهائى كأس مصر باستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأجهزة الأمنية استعدادات مكثفة لتأمين نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش، الذي يقام بإستاد برج العرب في الإسكندرية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة. وتؤمن "الأفريقية للأمن والحراسة" لاعبي الفريقين وأبواب الاستاد وطاقم التحكيم، مع وضع خطة أمنية لتأمين مراسم تسليم الجوائز والمنصة التي يحضر بها مسئولي الناديين. ويبدأ فريق الأهلى اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر المقرر لها السبت المقبل، ويرفض الأهلى التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلائع ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الطلائع فريق قوى بدليل أنه أطاح ببيراميدز والزمالك من بطولة الكأس وهو ما يؤكده دائماً موسيمانى للاعبيه خلال الفترة الحالية، ويخوض الأهلى مران اليوم بعدما حصل أمس على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى مساء أمس الأول، الثلاثاء، فى نصف نهائى الكأس بهدفين لهدف.

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