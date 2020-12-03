شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تقبض على مواطنيْن ظهرا في مقطع متداول يُطلقان النار في الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو متداول، وهما يطلقان النار في الهواء من سِلاح مسدس، وعرضا حياة الآخرين للخطر.

وأوضحت شرطة الرياض عبر فيديو نشره حساب سناب الداخلية، أن المتهمين قاما بالتباهي بما أقدما عليه بتوثيقه ونشره على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهما مواطنان في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة تمهيدياً للاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.