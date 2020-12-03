شكرا لقرائتكم خبر عن 350 فردا من قوات حفظ السلام الصينية تتوجه إلى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت اليوم /الخميس/ مجموعة تضم 350 فردا من كتيبة المشاة السابعة لقوات حفظ السلام الصينية مدينة "تيانجين" شمالي الصين إلى مدينة جوبا بجنوب السودان، في مهمة تستغرق عاما.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية ، في بيان اليوم ، أن هذه المجموعة هي الدفعة الأولى من كتيبة المشاة، التي تتألف من 700 جندي لحفظ السلام، تعتزم الصين إرسالها إلى جنوب السودان.

وستكلف الفرقة بالقيام بدوريات مسلحة والاستجابة للنزاعات وحماية المدنيين ضمن بعثات حفظ السلام الأخرى، فيما خضعت الفرقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر تغطي أكثر من 150 موضوعا لتعزيز قدرتها الاحترافية وقدراتها على الاستجابة للطواريء.

ومن المقرر أن تغادر الدفعة الثانية من قوات حفظ السلام الصينية إلى جنوب السودان أواخر الشهر الجاري.

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