شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يعزى العاهل السعودى فى وفاة الأميرة حصة بنت فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق، ظهر اليوم الخميس، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، ظهر اليوم الخميس، أن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

وسبق أن أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم في مدينة الرياض.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن ذلك جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي.