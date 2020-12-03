شكرا لقرائتكم خبر عن «المحكمة الجزائية» تُصدر حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم الخميس، حكمًا بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمدًا وعدوانًا.

كما أصدرت الجزائية حكماً بالسجن من 25 إلى 8 سنوات على 11 متهمًا بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب، – وفقاً لـ”الإخبارية”-.