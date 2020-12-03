الصين تجرب لقاحها ضد كورونا على 29 ألف شخص في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تشمل المرحلة الثالثة الجارية للقاح كورونا، الذي تنتجه شركة "تشونغ تشينغ زيفي للمنتجات الحيوية" الصينية ومعهد علم الأحياء الدقيقة للأكاديمية الصينية للعلوم، خطة لتسجيل 29 ألف شخص حول العالم، وفقاً لبيان على موقع المعهد.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البيان أن زيفي والمعهد يدفعان لإجراء تجارب المرحلة الثالثة في أوزبكستان، وإندونيسيا، وباكستان، والإكوادور.

وبدأت المرحلة الثالثة من التجربة في إقليم هونان وسط الصين في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا بأن اللقاح الصيني الخامس ضد كورونا دخل المرحلة التجريبية الثالثة في 14 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.