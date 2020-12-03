لأول مرة منذ 20 عاما... رئيس الحكومة المصرية يزف بشرى سارة

وكشف مدبولي أن معدل الفقر في مصر سجل 29.7 %، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وأشار رئيس الوزارء المصري إلى أن هذا الانخفاض يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، متابعا: "لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى نسبة منخفصة للغاية في معدلات الفقر".

وأوضح مدبولي أن مصر لم تتوقف عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم، على الرغم من جائحة كورونا، موضحا: "لأننا متمسكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، لكن لا يجب أن ننسى تأثير الزيادة السكانية المضطردة على معدلات الفقر والتضخم".

وقال مدبولي إن "هناك معتقدا خاطئا يزيد معدلات الزيادة السكانية، وهو أن "الولد ييجي برزقه"، فالإنجاب بدون تخطيط مستقبلي يزيد نسب الفقر، وهناك اهتمام بالغ بتحسين مستوى التعليم لأنه كلما ارتفع الوعي، انخفض الفقر، وكلما زاد مستوى التعليم تراجع مستويات الفقر".

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ماضية دون توقف في خفض معدلات الفقر في جميع المناطق الأكثر احتياجا، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، "ولولا المشروعات القومية لما كنا وصلنا لهذا التحسن غير المسبوق في رفع معدلات الفقر، ومستمرون في نفس التوجه بخطوات سريعة للغاية".