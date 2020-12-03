السفير اللبناني في نيجيريا يطمئن بلاده عن وضع المواطنين المختطفين

وأوضحت الوزارة في بيان صادر لها، أنها تتابع القضية، خصوصا وأن" الجهة الخاطفة تطالب الشركة المستأجرة للسفينة التي تعمل في نيجيريا بدفع فدية". وقالت إن الخاطفين تواصلوا مع رئيس شركة الملاحة البحرية "غلوبال شيبينغ كومباني ليمتد"، الذي تحدث مع القبطان والمعاونين واثنين من اللبنانيين المخطوفين.

وأضافت: "تتواصل المفاوضات حول قيمة مبلغ الفدية التي يطالب بها الخاطفون".

وكشفت الوزارة أن" اللبنانيين الثلاثة الذين يعملون على متن الباخرة، هم القبطان بلال ريداني ومصطفى رهيف عجاج وحسام حيدر".

يذكر أن حادثة الإختطاف هذه قد جرت منذ يومين، حيث قام قراصنة باختطاف باخرة لبنانية تجارية قبالة سواحل نيجيريا، بينما كانت متجهة إلى الكاميرون، قبل أن يطلقوا سراحها، فيما لا يزال عدد من أفراد طاقمها قيد الاختطاف، بينهم 3 لبنانيين.