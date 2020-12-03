الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن ذلك جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي.

ونشرت الوكالة نص البيان، الذي جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود"، مضيفا: "سيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس في مدينة الرياض".