شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندى تركى فى اشتباك بشمال غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل جندى تركى فى شمال غرب سوريا اليوم الخميس أثناء اشتباك مع مقاتلي فصيل كردي بمنطقة عفرين. واستولى الجيش التركي وحلفاؤه من المسلحين السوريين على عفرين، وهي منطقة كردية رئيسية، من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في مارس 2018 في واحدة من سلسلة التوغلات التركية بشمال سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية إن مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية تسللوا إلى المنطقة وإن القوات التركية فتحت النار في اتجاه الهجوم و"قامت بتحييد" ستة من المسلحين أثناء انسحابهم. وأوضح بيان الوزارة أن القوات التركية مدعومة بطائرات مُسّيرة تواصل عملياتها في المنطقة. وقال مكتب حاكم إقليم خطاي التركي الذي يقع على حدود عفرين إن الجندي القتيل كان رقيبا وإن الهجوم نُفِّذ ليلا في منطقة قاعدة الغزاوية في عفرين.

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