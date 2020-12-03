2738 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين فى أكبر زيادة يومية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل ‭‭2738‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية منذ بدء انتشار الجائحة، فيما طالب الرئيس محمود عباس المواطنين بوضع الكمامات.

وقالت الكيلة إنه جرى تسجيل ‭‭19‬‬ حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأضافت أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 827 حالة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم الخامس إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار الفيروس.

وقررت الحكومة أن يكون الإغلاق شاملا يومي الجمعة والسبت القادمين مع العودة إلى الإغلاق الجزئي باقي أيام الأسبوع.

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية كلمة عبر التلفزيون دعا فيها المواطنين إلى الالتزام بوضع الكمامة.

وقال في كلمة بثها التليفزيون الرسمي "أعطيت تعليماتي للحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لكسر هذا المنحى العالي للإصابات مهما كان الثمن".