124 ألفا و329 حالة إجمالى الإصابات بكورونا فى سلطنة عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 124 ألفا و329 إصابة .
وذكرت الوزارة ،في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1435 حالة بنسبة 15ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 115 ألفا و866 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93%.
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