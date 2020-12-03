عودة 257 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين عودة 257 لاجئا (منهم 77 إمرأة و132 طفلا) خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر بيان للمركز الروسي، نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/ - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار .

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