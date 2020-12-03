شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يلتقي مسؤولا بريطانيًا ويناقش معه العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الجمهورية اللبنانى العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، في حضور سفير بريطانيا كريس رامبلينج، ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه حيث تم عرض العلاقات اللبنانية - البريطانية ومساهمة لندن في مؤتمر باريس الذي خصص لمساعدة لبنان.
ووقع الرئيس عون القانون رقم 196 الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجيرمرفأ بيروت، وتمكين الذين أصيبوا منهم بإعاقة من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية.
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