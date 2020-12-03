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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 172 عاملاً في مصنع للحوم بألمانيا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مسؤول محلي في ولاية فايسنفلس الألمانية أمس الأربعاء عن إصابة 172 عاملا في مصنع شركة تونيس للحوم في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا، بفيروس كورونا في الوقت الراهن.
وأوضح المسؤول أنه كان قد تم إجراء اختبار للكشف عن كورونا على نطاق واسع بين العاملين في الشركة، وتابع أن الدائرة المحلية أجرت محادثات مع الشركة.
وذكر المسؤول أن الشركة تعتزم وضع العاملين المصابين في مؤسسة عزل خاصة، وسيتم إجراء اختبارات مجددا بحلول مطلع الأسبوع المقبل.
وأعربت سلطات المنطقة عن أملها في أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحد من تفشي الإصابة.
ومن المنتظر أن يستمر فتح المصنع.
ووفقا لبيانات الشركة، فإن عدد العاملين في مصنعها في فايسنفلس، ثاني أكبر مصنع لها في ألمانيا، يبلغ نحو 2200 شخص.
كانت أكبر شركة تصنيع لحوم في ألمانيا اضطرت إلى إغلاق مصنعها في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا في الصيف الماضي بسبب جائحة كورونا وظهور عدد من الإصابات بين العاملين هناك.
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