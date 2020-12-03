بومبيو قد يعلن الحوثيين جماعة إرهابية

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الأمم المتحدة وجهت نداءً في الساعة الحادية عشرة إلى إدارة ترامب هذا الأسبوع حول احتمالية وقوع كارثة إنسانية في اليمن قبل قرار متوقع بتسمية جماعة الحوثيين الإرهابية هناك كمنظمة إرهابية، حيث يستعد المسؤولون الأميركيون لوقف برنامج مساعدات بقيمة 700 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أنه في اجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الثلاثاء، أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، عن “مخاوفه البالغة” بشأن التأثير المحتمل لقرار تصنيف الجماعة المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يقول الأفراد المطلعون على الأمر أن بومبيو يمكن أن ينتهي هذا الأسبوع.