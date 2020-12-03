وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

فتح مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية ، “جونز هوبكنز ” باب التقديم على وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء مواطنين ووافدين ، من حملة الدبلوم فأعلى ، للعمل بفروع المركز بالمنطقة الشرقية .

الوظائف : مساعد فني سحب دم ، تقني أول مختبر إكلينيكي / كيمياء .

وأكد أن التقديم متاح بتاريخ أمس الأربعاء 2 / 12 / 2020 م ، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الربط التالي : هنا