شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدة اختبار فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»؟.. استشارية توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت استشارية مكافحة العدوى الدكتورة شادن وفاء، أن لقاح فيروس “كورونا” المُستجد يحتاج إلى 3 شهور لتحديد مدى فاعليته بعد بدء استخدامه.
وقالت في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن نسب فاعلية لقاحات فيروس “كورونا” لن تظهر إلا من خلال التجارب على البشر.
وأشارت إلى أن اللقاحات آمنة وليست لها أضرار لكن فاعليتها لا يمكن التأكد منها قبل التجارب.
ولفتت إلى أن الفيروسات تتغير جينياً لذا فإن التجارب ستوضح نسبة فاعلية اللقاحات ضد “كورونا”.
وأبانت أن انخفاض أعداد حالات الإصابة سيكون أحد العوامل التي تحدد تلك الفاعلية.
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