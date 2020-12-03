إصابة فلسطينيين بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق، عقب مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف شرق المدينة، لأداء طقوس دينية، بحماية قوات الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، أسفرت عن إصابة عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق.

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