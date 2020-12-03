شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالسعودية والكويت والبحرين وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم، طقسا متباينا حيث من المتوقع أن تسقط أمطارا رعدية على السعودية، فى حين سيكون غائما بالإمارات

السعودية

نهاراً

يكون الطقس لطيفا الى معتدل من حيث درجات الحرارة في شمال ووسط المملكة والمرتفعات الجبلية العالية، ودافئا في باقي المناطق، وفرصة لزخات رعدية من المطر على أجزاء من شرق جنوب شرق منطقة القصيم واجزاء من شمال منطقة الرياض إدارياً وأجزاء من شمال المنطقة الشرقية، كما وستمر الفرصة أيضاً على اجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

ليلاً

يكون الطقس باردا في شمال وشمال غرب المملكة وحائل والجبال العالية، وباردا نسبيا الى لطيف في وسط وشرق وغرب المملكة ودافئا في سواحل جنوب المملكة، وتستمر الفرصة لزخات رعدية من الامطار على اجزاء من شمال المنطقة الشرقية واجزاء مختلفة من القصيم وشمال منطقة الرياض إدارياً،يتوقع أن تكون الهطولات الرعدية غزيرة أحياناً وتترافق بنشاط الرياح وتساقط زخات البَرَد.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب وتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية، ودرجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الكويت

ليلًا، غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق، ونهارًا، غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .