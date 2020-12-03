من مرمى نفايات الى متنزة بيئي نموذجي بالغاط

الخليج – علي الرويشان: بتوجية من مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الغاط مفضي العنزي ومتابعه من سعادة محافظ الغاط الأستاذ منصور بن سعد السديري وتماشياً مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل برنامج أرضنا خضراء تم بداية العمل بمتنزه ابا الصلابيخ من خلال إعادة تاهيلة بزالة اكثر من ٢٠٠ طن تقريباً من المخلفات حيث كان الموقع قديماً مرماء للنفايات بالمحافظه لاكثر من ١٥ سنه تقريباً حيث تم ردم كامل مرماء النفايات وردم بعض الداركيل واعادة تاهيل الطريق داخل المتنزه وذلك بالتعاون مع بلديه الغاط استعداد لغرس اكثر من ٥٠٠٠ شتله طلح وسدر بكامل مساحة المتنزه .

وتم تنفيذ المرحلة الأولى على شرف سعادة محافظ الغاط ومشاركة اللجنه الشبابه بالمحافظه وجمعية الغاط البيئيه

ومجموعه من المهتمين بالبيئه بغرس اكثر من ٥٠٠ شتله وسوف يقام يوم السبت الموافق ٢٠ / ٤ / ١٤٤٢ المرحله الثانيه من مراحل اعادة تاهيل المتنزه بغرس ٥٠٠ شتلة طلح على شرف سعادة محافظ الغاط ومشاركه الجمعيات البيئيه بالمملكه منها

جمعية أصدقاء البيئة بالزلفي وجمعية براري وجمعيه آفاق الخضراء وجمعيه وعي البيئيه ومجموعه من المهتمين بالبيئه بالمملكه واشبال المحافظه.

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