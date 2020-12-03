شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تعتزم الاستغناء عن فئة «جالاكسي نوت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت تقارير أن شركة سامسونج لن تركز إلا على سلسلتين من الهواتف الرائدة بداية من العام القادم.

ووفقاً لـ”رويترز” قررت الشركة الكورية الاستغناء عن أحد الفئات القديمة وبالتحديد فئة نوت للتركيز أكثر على الهواتف القابلة للطي التي تمثل مستقبل الأجهزة الذكية وتقود الشركة تصنيعها.

ويرجع السبب في ذلك لانخفاض الطلب على الهواتف الرائدة بعد جائحة فيروس كورونا، ما جعل سامسونج تقرر الاستغناء عن النوت.

وتشير رويترز إلى أن ثلاثة مصادر مختلفة أكدت عدم وجود خطط للشركة الكورية لتصنيع سلسلة نوت خلال العام القادم 2021.

وستعوض سامسونج مستخدميها المحبين لسلسلة نوت بتوفير دعم قلم ستايلوس في سلسلة جالكسيS21ما يعني أن سلسلةS21ستمثل اندماجًا إلى حد ما للفئتين الرائدتين للشركة سابقًا، ما يرفع من التركيز على تطوير الهواتف القابلة للطي في المستقبل القريب كفئة أساسية للنصف الثاني من العام والإبقاء على سلسلةSفي النصف الأول من العام.

كذلك هناك احتمالية لدعم الهواتف القابلة للطي للقلم الذكي خلال 2021، لكن سيكون على المستخدمين شراء القلم بشكل منفصل.