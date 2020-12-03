شكرا لقرائتكم خبر عن ما الحالات الجائز فيها تأخير الصلاة عن وقتها؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، الحالات التي يجوز فيها شرعاً تأخير الصلاة عن وقتها، أو يمكن خلالها الجمع بين الصلوات.

وقال” الخثلان” في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إن من الأعذار الشرعية التي تجيز تأخير الصلاة عن وقتها، المرض والسفر فالإنسان في هذه الحالة يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو يجمع بين صلاتين.

وأضاف أنه يمكن تأخير الصلوات أو الجمع بينها إن كان هناك حرج في ترك الجمع، كحالة الطبيب الذي يجري عملية جراحية ولا يستطيع أن يتوقف، فيجوز له أن يجمع بين صلاتين.

ولفت إلى أنه يجوز الجمع كذلك في حال وجود أمطار ورياح شديدة تؤثر على اجتماع الناس للصلاة.