بدءًا من "آيفون 8".. "آبل" تدعم دقة أعلى لمكالمات الفيديو عبر "فيس تايم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدءا من آيفون 8.. آبل تدعم دقة أعلى لمكالمات الفيديو عبر فيس تايم

الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365

قررت شركة ”أبل“ أخيرًا، دعم دقة مكالمات الفيديو عبر ”فيس تايم“ في مجموعة من إصدارات ”آيفون“، مع زيادة أهميتها خلال جائحة كورونا.



ووفقًا لموقع ”MacMagazine“، ستدعم ”أبل“ ميزة مكالمات الفيديو في ”فيس تايم“ التي تعد واحدة من أكثر الميزات إثارة، وبتقنية ”إتش دي 1080″، بدلًا من ”720 بكسل“، على جميع أجهزة ”آيفون“، بدءًا من ”آيفون 8“.

ومع ذلك، سيتميز مالكو السلسلة الجديدة iPhone 12، (هواتف iPhone 12 mini و1 و12 Pro و12 Pro Max)، عن بقية الإصدارات القديمة، بدعم مكالمات الفيديو بدقة ”1080 بكسل“ عبر شبكتي:“واي فاي“ و“5G“.

لكن الطرازات الأقدم لن تستطيع استخدام الميزة الجديدة إلا عبر شبكة ”واي فاي“ فقط.