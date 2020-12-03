شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولى استقرار أسواق الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف ماك مينجل، استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الدولة السعودي استعرض -خلال اللقاء- دور المملكة وحرصها على أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية وتعزيز استقرار الاقتصاد الدولي ودور المجتمع الدولي في أهمية ضمان أمن الملاحة في الممرات البحرية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث مع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولى استقرار أسواق الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.