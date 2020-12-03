شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1842 إصابة جديدة بكورونا ووفاة27 حالة و3463 مصابا فى مدارس تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 131 ألفًا و256 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية ،والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1055 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14006 فحوصات تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

ومن جانب آخر أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالوسط المدرسي، بلغ 3463 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.