الاتحاد الأسباني يُعاقب ميسي بسبب «مارادونا»

فُرضت غرامة على الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي برشلونة معاً بلغت 780 يورو (943 دولارا) عقب إنذار قائد الفريق لخلع قميصه لتكريم مواطنه الراحل دييجو مارادونا عقب هدفه في الفوز 4-0على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وقام ميسي، الذي غُرم بمبلغ 600 يورو والنادي 180 يورو، بلمسة وفاء إلى مواطنه الراحل عندما خلع قميص برشلونة ليكشف عن قميص آخر باللونين الأحمر والأسود وهو قميص نيويلز أولد بويز وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خلال فترته مع الفريق عام 1993.

ورغم ذلك أظهرت لجنة المنافسة في الاتحاد الأسباني للعبة تعاطفا قليلاً عندما تمسكت بالقواعد ورفضت احتجاج برشلونة ضد العقوبة واقتراح عدم تطبيقها لأن ميسي فعل ذلك تكريما لمارادونا.

وقالت اللجنة في بيان إنها تقبلت اللفتة باعتبارها تكريما لمارادونا، لكن المادة 93 من لائحة الانضباط تنص على وجوب معاقبة اللاعب الذي يخلع قميصه للاحتفال بغض النظر عن دافعه لذلك.

وأضاف البيان أن العقوبة يمكن أن تلغى في حال حصول ميسي على الانذار بالخطأ. ويشجع ميسي نيويلز أولد بويز ولعب لفريق الناشئين بالنادي قبل انتقاله لبرشلونة وعمره 13 عاماً.

وكتب ميسي عبر حسابه في تطبيق انستجرام عقب رحيل مارادونا “لقد تركنا لكنه لن يذهب إلى أي مكان اخر لأن دييجو أبدي ولا ينتهي”.