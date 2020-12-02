دمشق: سوريا تدين دعم واشنطن لـ"جريمة القرن"

ونقلت وكالة "سانا" عن الجعفري قوله خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن:
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وبين المندوب السوري أنه: "ما كان للاحتلال الإسرائيلي أن يستمر ويتفاقم خطره لولا الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تقدمه له بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة ما يجعلها شريكا مباشرا في جرائمه بحق دولنا وشعوبنا".
وأكد الجعفري على أن مطالبة سوريا للأم المتحدة: "بوضع قراراتها موضع التطبيق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وتؤكد مجددا أن حقها السيادي على الجولان السوري المحتل لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم".
وأردف المسؤول الدبلوماسي السوري أن: "سوريا تؤكد مجدداً على موقفها الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم".
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