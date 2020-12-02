موريتانيا تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع الإجمالى لـ 8863

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى الإصابات فى البلاد 8863 حالة. وذكرت الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه وبعد إجراء 992 فحصًا تم تسجيل 153 إصابة مؤكدة، مضيفة أن إجمالى حالات الشفاء بلغ 7774 حالة، فيما وصل إجمالى حالات الوفاة إلى 179.

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