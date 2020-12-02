شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 4346 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقابل 3508 إصابات أمس مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في المملكة إلى 364190 حالة.
كما سجلت 70 وفاة جديدة مقابل 69 أمس لتصل أعداد المتوفين جراء كوفيد-19 إلى 5985، بمعدل وفيات 1.6 في المئة.
وتماثلت للشفاء 4044 حالة جديدة، مما يرفع عدد المتعافين إلى 314237 حالة بمعدل 86.3 في المئة.
ويستعد المغرب لبدء عملية تطعيم ضد كوفيد-19 منتصف هذا الشهر.
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