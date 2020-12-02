شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تشترى الحيوانات المنوية للخيول العربية الأصيلة من تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترت قطر التي تعمل في مجالات عديدة في تركيا من أول الصناعة إلى الخدمات المصرفية إلى الإعلام والعقارات، الحيوانات المنوية المجمدة للخيول العربية الأصيلة من تركيا المسماه "تربو وتامرين اوغلو وايابكان".

فبعد بيع حصة 10 في المائة في بورصة إسطنبول للقطريين، أثارت الاتفاقات المبرمة مع القطريين ردود فعل عارمة في تركيا، بينما تمت مناقشة بيع الحيوانات المنوية في لجنة المشاريع المملوكة للدولة في مجلس الشعب.

وسأل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري دنيز يافوزيلماز، المدير العام لشركة تيجم عائشة عايشين إيشيكجا عن مبيعات الحيوانات المنوية لديها وقال: "هل تم تقديم العطاء، وكم تم بيع كل جرعة؟" هي سألت. وذكر المدير العام أن الحيوانات المنوية تم إنتاجها وبيعها، لكنها لم توضح السعر.

وقال يافوزيلماز: "تم بيع 30 جرعة من الخيول العربية الأصيلة تربو، أحد الخيول العربية الأصيلة المملوكة لـ تيجم، و15 منويًا من فحول مجمّد من تامرين أوغلو واياباكان إلى قطر، عند ذكر اسم قطر لا بد من السؤال: هل كان هناك مناقصة في هذا الشأن؟ إذا تم ذلك، ما هي الشركات التي دخلت هذه المناقصة؟ وما السعر الذي تم تقديمه. فقد تم اختيار خيول تيربو، الذي بيع السائل المنوي له، كأفضل خيول العام من قبل المنظمة العالمية للخيول العربية في عام 2009 وأياباكان في عام 2008.