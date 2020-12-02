شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد سلسلة جبلية إستراتيجية فى شمالى غربى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى اليوم استعادته سلسلة جبلية إستراتيجية فى شمالى غربى محافظة مأرب.

وقال قائد اللواء 22 مشاه فى الجيش اليمنى العميد عبده المخلافى :" إن وحدات من اللواء استعادت السلسلة الجبلية المطلة على وادى السلام فى أطراف مديرية رغوان إثر معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران".

وأشار المخلافى فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وأكد قائد اللواء 22 مشاه فى الجيش اليمنى أن ميليشيا الحوثى باتت اليوم ضعيفة جداً وتتقهقر كل يوم، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة وسيجرى اجتثاث الميليشيا المدعومة من إيران واستعادة العاصمة صنعاء.