الصحة المصرية توجه رسالة للمواطنين بشأن مبادرة رئيس الجمهورية

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وأضافت: "العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظاركم يوميا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانا".
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، قبل يومين، فحص 21 مليون و500 ألف مواطن ضمن المبادرة تحت شعار "100 مليون صحة"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وكشف خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المبادرة تستمر فى فحص المواطنين حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، داعيا المواطنين فوق سن الـ 40 عاما للتوجه إلى أماكن تقديم خدمات المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتابع: "يجب على المواطنين أقل من 40 عاما ويعانون من أمراض مزمنة التردد على المبادرة للاطمئنان على حالتهم الصحية".
وانطلقت المبادرة في 21 يونيو/ حزيران الماضي، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات "100 مليون صحة" خاصة الذين يعانون من ارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه تم التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة بداية من 18 سبتمبر/ أيلول الماضي لتشمل فحص جميع المواطنين الذين تجاوزا سن الأربعين.
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