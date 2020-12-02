شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى كلمة خلال افتتاح أعمال مؤتمر دعم لبنان، إن 20 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت، ولا بد من تعزيز الاستجابة الدولية لدعم لبنان، لا بد من العمل لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء التى تأثرت بالانفجار، وندعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية والالتزام بمخرجات المبادرة الفرنسية للإصلاح.

دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، إلى عقد اجتماع استثنائى للمجلس الأعلى للدفاع ظهر غد الخميس، وذلك لاستعراض الأوضاع الأمنية فى لبنان، إلى جانب تطورات متابعة القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة الصحية للتعامل مع تداعيات انتشار وباء كورونا.

ومن المقرر أن يبحث المجلس غدا فى تشديد التدابير والإجراءات الأمنية مع اقتراب رأس السنة الجديدة والأعياد للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتقييم الوضع الصحى بعد أن أُعيد فتح البلاد يوم الإثنين الماضى والسماح للأنشطة التجارية والاقتصادية باستئناف العمل مع التزام إجراءات الوقاية من وباء كورونا.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية فى الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس فى العادة بحالات الاضطرابات والخطر التى تتعرض لها البلاد.

ويضم المجلس فى عضويته إلى جانب رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.