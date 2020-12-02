شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأدرنى يتفقد مشروع جسر زرقاء – ماعين بالبحر الميت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، منطقة البحر الميت، حيث تفقد مركز دفاع مدنى شهداء البحر الميت، واطلع على مشروع جسر زرقاء - ماعين.

وتأتى الزيارة التفقدية فى إطار متابعة العاهل الأردنى ووقوفه على إجراءات السلامة العامة والتدابير الاحترازية المتخذة للتعامل مع أى طارئ فى منطقة البحر الميت، واطلاعه على مشاريع البنية التحتية للجسور التى بدأ تنفيذها قبل نحو سنتين فى أعقاب حادثة البحر الميت التى وقعت عند جسر زرقاء- ماعين.

وكان فى استقبال ملك الأردن فى مركز دفاع مدنى شهداء البحر الميت، مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، حيث أطلع الملك على أبرز التحديثات والخدمات المُقدّمة فى المركز.

وحيّا العاهل الأردنى، رفاق السلاح جميعًا فى مواقعهم المختلفة، كما شكر جهود نشامى الدفاع المدنى والأمن العام، قائلًا "سيكونون جاهزين أن شاء الله لحماية أولادنا وبناتنا"، مترحمًا فى السياق ذاته على أرواح الشهداء.

وأكد ملك الأردن أهمية إدامة عملية التطوير والتحديث لجميع مراكز الدفاع المدنى لتمكينها من مواكبة المستجدات والتعامل مع أى طارئ وتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ بقدرة وكفاءة عاليتين.

واستمع إلى إيجاز قدمه مدير دفاع مدنى البلقاء، عرض خلاله لأبرز الخطط العملياتية ومراحل التطوير والتحديث للمركز، بما يضمن الكفاءة وسرعة الاستجابة لأى حدث طارئ.

وشاهد الملك الآليات والزوارق التى جرى إدخالها للخدمة حديثًا داخل المركز، لاستخدامها فى التعامل مع حوادث الإنقاذ المائى فى التجمعات والمسطحات المائية والحوادث الأخرى.





كما اطلع العاهل الأدرنى على أعمال إعادة تأهيل جسر زرقاء- ماعين الذي أنجز كاملاً ضمن مشروع حماية وتأهيل 8 جسور على طريق البحر الميت – العقبة.

واستمع إلى شرح قدّمه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، الذي أوضح أن أعمال الحماية تضمنت تأهيل وتحويل وادي زرقاء- ماعين، والحد من سرعة التدفق للسيول والمياه ووضع حماية صخرية ثقيلة في القناة وصولا إلى قاع الوادي لمنع التآكل في الأساسات.

وحول مشروع حماية وتأهيل جسور طريق البحر الميت- العقبة، بيّن الكسبي أن الوزارة تنفذ المشروع من خلال 4 عطاءات بكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون دينار، ويتوقع إنجازه بالكامل نهاية الشهر الحالى.

ومشروع حماية وتأهيل الجسور على طريق البحر الميت- العقبة، يشمل 8 جسور، 4 منها أنجزت بنسبة 100 بالمائة، والأخرى يتراوح الإنجاز فيها بين 70 إلى 90 بالمائة.