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وأوضحت أن مجلس الوزراء استعرض خلال الملتقى أبرز الإنجازات الحكومية خلال الفترة السابقة، تحت شعار "إنجاز رغم التحديات".
وقال صباح الخالد، في مستهل كلمته، إن "لقاح كورونا سيكون اختيارياً وبالمجان للمواطنين والمقيمين"، مضيفا:
"ساهمنا في جعللقاح الفيروس متاحاً للجميع في العالم".
وأكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، أن تلك المساهمة تأتي بتوجيه مباشر من أمير البلاد، نواف الأحمد، الذي يشدد على أن القانون فوق الجميع، و"نحن جميعا مسؤولون عن تطبيقه".
وأكد صباح الخالد حرص بلاده على ترجمة توجيهات أمير البلاد وولي العهد بتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن "تحديات كثيرة واجهتها الحكومة بسبب جائحة كورونا التي عمت العالم، والجيش الأبيض واجه الجائحة بكل كفاءة واقتدار".
كانت هذه تفاصيل خبر لا فرق بين مواطن ومقيم... رئيس الوزراء الكويتي يعلن مفاجأة وسط الوباء القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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