الجيش اليمني يعلن استعادة سلسلة جبلية استراتيجية من قبضة الحوثيين شمال مأرب

القاهرة– سبوتنيك. نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن قائد اللواء 22 مشاة في الجيش اليمني، العميد عبده المخلافي، قوله إن "قوات الجيش حررت السلسلة الجبلية الاستراتيجية المطلة على وادي السلام في مديرية رغَوان شمالي غربي مأرِب".

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وأكد العميد المخلافي "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة"، مشيرا إلى "تدمير مدفعية الجيش عددا من الآليات التابعة للحوثيين".

وحسب القائد العسكري، "بات الحوثيون اليوم ضعيفين جدا، ويتقهقرون كل يوم، وستكون المرحلة القادمة حاسمة وسيتم اجتثاثهم وتحرير صنعاء".

والاثنين الماضي، أعلن الجيش اليمني صد محاولات تسلل لمجاميع من الحوثيين إلى مواقع عسكرية في أطراف مديرية جبل مُراد جنوبي مأرِب، عقب مواجهات أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما سقط آخرون من عناصرهم بين قتيل وجريح بغارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات في مواقع متفرقة بجبهة رَحَبة جنوبي مأرِب.

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرِب، منذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، عقب إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرِب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن بقدرة 341 ميغاوات.