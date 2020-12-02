تقرير: السعودية الأكثر أمنا بين دول مجموعة الـ 20

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السعودية تفوقت في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلا عام 2020 متفوقةً بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين.

كما تفوقت المملكة على الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بحسب "واس"، التي أشارت إلى أن المملكة احتلت المرتبة الأولى عالميا على مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن.

وتصدرت المملكة في هذا المؤشر دول مجموعة العشرين، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما جاءت في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 وتفوقت على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وجاءت قبل كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت في المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين، كما احتلت المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد أستراليا واليابان، متقدمة على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019 والصادر عن تقرير التنافسية العالمي.